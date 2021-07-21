Дощі та грози передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині.

За інформацією обласного гідрометеоцентру, у Дністрі набігає паводкова хвиля та очікується підйом рівнів води.

Погоду у західному регіоні зумовлює атмосферний фронт. Відтак сильні затяжні опади можливі до кінця тижня. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у зв’язку з добіганням паводкової хвилі в Дністрі очікується підйом води над рівнями на 1,8 – 2,3 м.

«Зливи з грозами у четвер пройдуть в західних областях. Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами і закидатиме нестійку погоду. Температура повітря 22 липня в Україні – в межах +23 +28 градусів. Свіжості повітрю додаватиме завтра сильний вітер північних напрямків. З найближчої перспективи, сильна спека малоймовірна».

Прохолодна погода протримається до кінця тижня. З неділі до регіону повернеться тридцятиградусна спека.