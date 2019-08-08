Жителям Тернопільщини показали, чим воює «крилата піхота». У Тернополі, Зборові, Збаражі та Бережанах організували виставки військової техніки. В експозиції – бойовий «Хаммер», інша техніка, зброя, військова амуніція.

Жителі краю могли не лише побачити військові атрибути, а й приміряти деякі з них.

Акцію організовували львівські десантники та обласний військовий комісаріат. Серед завдань – популяризація військової служби, а також заохочення до неї жителів області. Зокрема, краянам пропонували служити у підрозділах ЗСУ за контрактом.

З метою популяризації військової служби на Тернопільщину приїхали представники 80-ої бригади, – розповів заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення Олег Новіков. Також вони привезли техніку, яка використовувалися у зоні бойових дій.

«Ми розповідаємо жителям нашого краю про переваги військової служби, а також про наявні вакансії у підрозділах ЗСУ. Радує те, що в нашому регіоні чимало патріотично налаштованих людей, які не уникають військової служби. Хоча є і такі, що не хочуть служити. Можливо, дехто уникає через власні стереотипи чи страхи, тож ми розвінчуємо їх, розповідаючи правду».

Серед експонатів виставки – бойовий «Хаммер», який брав участь у бойових діях операції об’єднаних сил на Східній України. Тож сфотографуватися з цим авто було чимало охочих.

Софія Романська