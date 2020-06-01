З 1 червня на Тернопільщині відновили роботу лише 5 електричок, всі – в межах області. Міжобласних поїздів, які би курсували через наше місто, досі немає.

Найближчим часом чекають на запуск Інтерсіті Тернопіль–Київ, повідомляє Терміново.

На залізничному вокзалі Тернополя вивісили розклад приміського сполучення. Відповідно до вказаної там інформації, з Тернополя поки що можна дістатися електричками до Заліщиків, Підволочиська, Зборова, Ланівців та Підвисокого.

Приміські каси поки зачинені, працюватимуть лише з 14.00, пояснили Файному місту працівники вокзалу.

Графік руху приміських електричок з Тернополя:

Тернопіль–Заліщики о 18.19. Назад о 02.50. Тернопіль–Підволочиськ 20.35. Назад о 5.50.

Тернопіль–Зборів 20.43. Назад о 6.31

Тернопіль–Підвисоке 21.10. Назад о 4.15.

Тернопіль–Ланівці 20.45. Назад о 4.43.

– Електрички поки курсують вечірні, які будуть довозити людей додому, а вранці – на роботу до Тернополя, – розповідає касирка Оксана. – Наразі через станцію “Тернопіль” не пустили жоден поїзд. Найближчим часом повинні ввести Інтерсіті 715/716 Тернопіль–Київ. Пасажирів там розсаджуватимуть по одному (у вагоні місця розміщені двома рядами по два сидіння – авт.), щоб не було скупчень. Відповідна схема розсадки вже закладена в продажі.

Як розсаджуватимуть пасажирів електричок, пані Оксана не знає.