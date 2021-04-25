220 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. У регіоні понад два тижні поспіль простежується стабілізація епідемічної ситуації. Втім, нові штами коронавірусу можуть повернути негативні тенденції.

На Тернопільщині прогнозують відносно стабільну ситуацію щодо COVID-19 до кінця квітня, а після Великодня можливі чергові ускладнення. Епідеміологи пояснюють такі прогнози наслідком масових соціальних контактів.

“Тенденція щодо зниження захворюваності буде продовжуватися до першої декади травня. З кінця першої декади травня можливий підйом захворюваності, можливі два варіанти перебігу подій в подальшому. Це незначне підвищення з досягненням показників 200-250 випадків в абсолютних числах. Або можливий гірший варіант – в разі завезення на територію області штамів, які ще не циркулювали, штамів неєвропейського походження, тоді ми можемо очікувати більш складний перебіг подій. Але на сьогодні в нас стійка тенденція до зниження захворюваності, до покращення всіх показників що використовуються для оцінки епідпроцесу, цей період буде тривати до кінця першої декади травня”, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Додамо, наразі в області з коронавірусом бореться понад 9 тис. жителів краю. Більшість з них інфікувалися під час попередніх підйомів захворюваності.