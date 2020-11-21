Майже три сотні нових випадків зараження коронавірусом діагностували на Тернопільщині минулої доби.

За інформацією обласного лабораторного центру, цього тижня у нашому регіоні спостерігається підвищення рівня захворюваності.

В Україні сьогодні зафіксували рекордну кількість інфікованих – майже чотирнадцять з половиною тисяч. Відтак у міністерстві охорони здоров’я обговорюють варіанти посилення карантину. Якщо кількість щоденних випадків коронавірусу сягне двадцяти тисяч, можливий повний локдаун. Оскільки для медичної системи з’являються значні ризики.

«У Тернопільській області рівень захворюваності вищий аніж в цілому по Україні. Ми перевищуємо загальнодержавний показник в 1, 6 десятих рази. У нас постійно спостерігається динаміка до зростання захворюваності. Вважаємо, що це кращий результат обліку, діагностики, повнота обліку, звітність. Захворюваність коливається за тижнями, проходить хвилеподібно. Але загалом динаміка і в області, і в багатьох територіях йде до росту захворюваності», – пояснив заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За прогнозами епідеміологів, кількість хворих на COVID-19 далі буде збільшуватися. Ця тенденція призводить до зростання показника смертності від коронавірусу, який і так в нашій області найвищий в Україні.