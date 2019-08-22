На Тернопільщині кваліфіковані робітники масово виїжджають за кордон у пошуку вищих заробітків, – кажуть в обласному центрі зайнятості.

За словами фахівців, такі тенденції можуть призвести до кадрового голоду у нашому регіоні.

Проблема дисбалансу на ринку праці краю ускладнюється, – каже директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Чимало кваліфікованих робітників відмовляються працювати за низьку зарплату.

«Спостерігаємо значний дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці. Серед основних проблем – невисокий рівень запалати та відтік кадрів за кордон. Коли людина шукає роботу, то в першу чергу звертає увагу на розмір заробітної плати. На жаль, ми останнім часом спостерігаємо інтенсивний відтік кадрів за кордон, ця ситуація значно впливає на ринок праці нашої області. Більшість роботодавців нашої області не усвідомлює, який кадровий голод чекає наш регіон через кілька років. У пошуках більших заробітків висококваліфіковані робітники працездатного віку їдуть за кордон. Відтак наші підприємства залишаються без спеціалістів. Можу сказати, що значна частина жителів нашої області вже працює за межами країни», – зазначає Василь Олещук.

Загалом кількість вакансій у Тернополі відповідає числу зареєстрованих безробітних. Втім, вони не поспішають працевлаштовуватися через низьку зарплату. Відтак в регіоні вже велика нестача кваліфікованих робітників.

Софія Романська