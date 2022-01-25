1168 нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Це найбільше від початку пандемії в регіоні. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, епідемічна ситуація зберігає тенденцію до ускладнення.

Тернопільська область перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. У разі подальших ускладнень можливе запровадження червоного рівня.

“Епідемічна ситуація в області розцінюється як неблагополучна і продовжує ускладнюватися. Для об’єктивної оцінки ситуації показовими є наступні критерії: перше — утримання на високому рівні інтенсивного показника на сто тисяч населення у порівнянні із загальнодержавним, у нас перевищення в області — в 1,1 рази; перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування, граничне значення 20%, перевищення щотижневого показника — 2261, захворюваність більша, ніж у два рази, порівняно з попередніми показником. Зростання показників захворюваності особливо серед окремих контингентів населення — діти, медики, освітяни, наявність значної кількості діючих вогнищ”, – зазначив заступник директора обласного центру з контролю хворою Юрій Діментьєв.

За прогнозами МОЗ, складна епідемічна ситуація зберігатиметься протягом місяця. Відтак жителів краю просять не нехтувати вакцинацією.