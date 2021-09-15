Погодні зміни передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, атмосферні фронти принесуть до регіону дощі, а за ними прийде невелике похолодання.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, середа в Україні буде теплою. Температура повітря коливатиметься протягом дня 15-го вересня в межах +17 +22 градусів. Втім, далі йдуть відчутні погодні зміни.

“Дощі малоймовірні, практично повсюди переважатиме сонячна малохмарна погода. Поки що – безтурботна синоптична ситуація. Вихідними та на наступному тижні прийде звична українська погода – бюджетні стрибки температури, корупційні підступи атмосферного тиску, депресивні напади дощу, підступні соціальні вітри! Нам не звикати, але ми ж знаємо – потім прийде сонце і розжене всю цю хуліганисту метеобратію. Дякуємо цьому бабиному літу – починаємо чекати наступне”, – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, цьогорічне бабине літо добігає завершення. А далі осінь братиметься до своїх прав і обов’язків.