288 нових випадків коронавірусу виявили учора на Тернопільщині. Регіон далі лідирує у країні за поширенням COVID-19. Відтак сьогодні область на третьому місці в країні після Києва і Харкова.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 1326 досліджень методом ПЛР. Найбільше нових випадків діагностували у Тернополі — 64 інфікованих, Заліщицькому районі — 33, Збаразькому — 17, Зборівському — 16, Кременецькому — 15, Підволочиському — 17.

“Такі негативні тенденції пов’язані насамперед із високою соціальною активністю жителів нашого регіону, недотриманням обмежень, про які ми кожного разу наголошуємо. На високому рівні захворюваності залишається вся територія області. “Червоному” рівню епіднебезпеки відповідають показники: від 120 до 240 випадків на сто тисяч населення, то загалом по області ми маємо вже більше 280 випадків. До прикладу, ситуація у місті Тернополі — тут 340,1 випадок на сто тисяч населення, а в Чорткові — 349 випадків, у Монастириському районі — 374. Тобто ці території глибоко у “червоній” зоні, щоб вийти із неї необхідно дотримуватися карантинних обмежень, щоб перервати епідпроцес. Зараз найнижчий рівень захворюваності спостерігається у Підгаєцькому і Кременецькому районах. Щодо Кременецького району, де ситуація відносно стабілізувалася, пов’язуємо це із тривалим карантином, який був на цій території”, – розповіла на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, з понеділка у “червоній” зоні перебуватиме 9 районів нашої області, міста Тернопіль, Чортків, Бережани. Відтак тут діятимуть посиленні карантинні вимоги.

Софія Романська

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