Тернопільщина готується до опалювального сезону. Котельні ремонтують, а деякі переводять на тверде паливо.

В осінньо-зимовому періоді на Тернопільщині працюватиме 1277 котелень, у тому числі 70 котелень теплокомуненерго, – каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. З них на альтернативних видах палива – близько двадцяти.

«Підготовка до опалювального сезону триває. На сьогоднішній день майже всі котельні приведені до готового стану. Перевірки проходять по котельнях. Є, звичайно, ще ряд неполадок. Частина котелень, які працювали на газу, зараз перейшли на тверде паливо. Деякі з них ще у процесі монтажу, щоб встигнути до опалювального сезону», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, Уряд прийняв постанову про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, відтак тарифи на тепло та гарячу воду для населення планують залишити незмінними.