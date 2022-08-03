На Тернопільщині вже зібрали чверть мільйона тонн зернових культур.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, показники врожайності перевищують минулорічні на +1 центнер з гектара.

На Тернопільщині аграріям дозволили працювати вночі, щоб пришвидшити темпи збирання врожаю, – розповів Володимир Стахів. Втім, свою роботу вони повинні узгоджувати з військовою адміністрацією.

«Агропідприємства області працюють цілодобово. Погодні умови сприяють жнивам. Якщо погода буде сприяти і надалі, то, дасть Бог, збиремо добрий врожай. Це зараз важливо і для нашого регіону, і для країни. Оскільки ми вже фактично годуємо інші області. Показники врожайності перевищують минулорічні. Тож хліб буде. Ярої пшениці посіяно на площі 22,4 тис. га, що становить 110% до прогнозу (20,3 тис. га). Ярий ячмінь посіяно на площі 68,5 тис. га, що становить 101% до прогнозу (68,1 тис. га); овес – 5,6 тис. га або 102% до прогнозу (5,5 тис. га); горох посіяний на площі 3,8 тис. га, 100% до прогнозу. Дякуємо аграріям, які продовжують працювати, щоб забезпечити країну продовольством».

Додамо, цьогоріч посівна площа по всіх категоріях господарств на Тернопільщині становить 841,0 тис. га, що на 0,3 тис. га більше, ніж минулого року.