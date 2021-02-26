Тернопільщина перейшла з жовтої до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Якщо негативна тенденція збережеться, регіон віднесуть до червоної зони, що передбачає повернення до більш суворого карантину.

Жовта зона карантину дозволяє проводити масові заходи, якщо для однієї особи передбачено не менше 4 квадратних метрів площі. Також можна організовувати спортивні матчі. А ресторани, бари, кафе та їдальні можуть працювати до 24.00. Дозволена робота басейнів. Залишаються діючими вимоги щодо маскового режиму, дистанції. Забороняється планова госпіталізація. У помаранчевій зоні діють аналогічні вимоги. “Спочатку ми були віднесені до жовтої зони. Але через те, що в нас перевищено показник захворюваності на ГРВІ, другий показник — недостатня кількість ПЛР-тестів в нашому регіоні. Помаранчева зона передбачає такі самі заходи, як і для жовтої зони. Але потрібно звернути увагу на те, що ми дуже близько від червоної зони, у якій діє багато обмежень. На сьогоднішній день ми розпочинаємо контролювати показники щодо ПЛР-тестів, а також інші показники. Важливо, щоб ми дотримувалися тих визначених базових карантинних вимог — дистанція, масковий режим, обробка рук. Оскільки від цього залежить, чи відноситимуть нас до червоної карантинної зони”, – каже Ольга Ярмоленко.

Червона зона карантину відповідає вимогам січневого локдауну. Не дозволено працювати закладам громадського харчування, окрім доставки та обслуговування на виніс. Будуть зачиненими розважальні центри, кінотеатри, театри, непродовольчі ринки, торгові центри. Не працюватимуть заклади освіти, окрім дитячих садків.