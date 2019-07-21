Тернопільська область продемонструвала одну з найвищих явок в Україні на виборах депутатів Верховної Ради, які проходять сьогодні.

Про це свідчать дані ЦВК станом на 20-ту годину.

Середня явка виборців по області склала 54,21%. Це – другий результат по Україні.

Вища явка зафіксована лише на Чернігівщині – 54,78%.

Середня явка по Україні склала 49,79.

Зазначимо, що це ще не остаточні дані. Поки ЦВК отримала результати із 168 зі 199 округів.

Додамо, що серед округів Тернопільщини найбільша явка – у 165-му з центром у Зборові. Вона склала 57,98%. Найнижча – у 163-му з центром у Тернополі – 49,66%.