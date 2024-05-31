Тернопільщина втратила ще одного Захисника

Тернопільщина втратила ще одного Героя.

Під час виконання бойового завдання загинув житель села Білокриниця Кременецького району, штаб-сержант Олег Валерійович Алкін, 1977 року народження.

Чоловік був оператором відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Про важку втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Олега пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя”, – ідеться у зверненні очільника громади.