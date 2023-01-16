Сьогодні стало відомо про загибель на війні ще одного Героя з Тернопільщини.

У боях з окупантами загинув воїн з Кременеччини Сергій Остапчук.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк:

“Кременеччина втратила ще одного Героя-захисника, нашого земляка солдата, стрільця 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти в/ч А 7172 Остапчука Сергія Сергійовича 1973 року народження.

Завтра, 17 січня 2023 року орієнтовно о 15:00 год. зустрічаємо нашого загиблого воїна, Героя-захисника, при в’їзді в наше місто на стоянці біля «Трьох Валетів». Після зустрічі проводжаємо загиблого додому на вулицю Березина.

В середу 18 січня 2023 року відбудеться панахида, вдома, початок о 12:30. Після того супроводжуємо тіло Героя до Храму Преображення Господнього, де відбувається заупокійна служба.

Опісля звершуємо почесті на Майдані Волі та проводимо чин поховання на Білокриницькому кладовищі.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Героя пережити цю втрату…

Вічна слава та пам’ять герою”.