Мітинг-реквієм зібрав жителів краю біля скульптурної композиції «Материнський поклик» у Тернополі. Люди вшанували пам’ять жертв Другої світової війни.

До монументу «Материнський поклик» прийшли священнослужителі, ветерани, політики та представники громадських організацій. Урочистості розпочалися з панахиди. Згодом усі присутні поклали квіти до меморіалу.

“Разом зі студентами прийшли вшанувати подвиг наших прадідів, які подолали нацизм. Вони здобули цю перемогу надто великою ціною. Ця війна забрала тисячі і мільйони. За останніми підрахунками, ця війна забрала понад 80 мільйонів життів. Надто велика ціна, і ми не можемо це забувати”, – зазначив історик Іван Островський.

Також сьогодні відбувся молебень на Микулинецькому кладовищі біля могил жертв сталінських репресій, загиблих воїнів в роки Другої світової війни та бійців АТО. Жителі краю приносили квіти та вшановували загиблих молитвою.

Додамо, Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945-го капітуляцією Японії. Під час війни сталися найбільші в історії злочини проти людства, зокрема, Голокост, а також уперше і востаннє використана атомна зброя. Загальні втрати військових та цивільного населення складають від 50 до 85 мільйонів осіб.