Сьогодні — Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу. На Тернопільщині вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалих.

В області через катастрофу у Чорнобилі постраждало понад 40 тисяч осіб. Близько двох з половиною тисяч жителів краю брали участь у ліквідації наслідків аварії. 960 краян зазнали інвалідності.

«Наша спілка сформована в шану тих, хто ліквідовував аварію, тих, хто будував саркофаг і тих, кого вже немає з нами. Я вважаю, що надзвичайно важливо завжди пам’ятати цю трагедію і людей, які зуміли звести катастрофічні наслідки до мінімуму. Зараз непросто згадувати ці часи, цю аварію. Багато-кого вже немає з нами, чимало наших побратимів втратили здоров’я», – зазначив голова ГО Тернопільська ООІ ВГОІ «Союз Чорнобиль України» Олександр Деркач.

За неофіційною статистикою, через аварію на ЧАЕС в Україні померло близько 15 тисяч людей.