На Тернопільщині цими днями спостерігатиметься складна погода, Місцями у краї задощить, дошкулятиме північно-західний вітер, його пориви періодично сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Далі стовпчики термометрів нічної пори знижуватимуться до мінусових.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 16 листопада погоду області визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над Слобожанщиною. У краї буде похмуро. Вночі можливі невеликі опади, вдень обійдеться без істотних опадів. 17 листопада температура вночі опускатиметься до 2° морозу.

«Погоду цими днями зумовлює циклонічна депресія. Надалі по тижню стовпчики термометрів справді почнуть сповзати вниз і в умовах вологої погоди, як тільки низька температура повітря та дощ спробують зустрітися, атмосфера одразу переведе їх на інший рівень – фаза дощу перейде у мокрий сніг», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, 18 листопада можливий дощ та мокрий сніг. Отже, погода нагадує про швидкий прихід зими.