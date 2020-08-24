День Незалежності відзначає Тернопільщина. З нагоди цього свята урочистості відбулися в обласному і в районних центрах. Жителі краю поклали квіти до могил українських захисників, які боролися за незалежність.

На Театральному майдані у Тернополі виступили камерний і духовий оркестри. Через карантин в місті масові заходи обмежили. Учасників урочистостей просили дотримуватися дистанції і маскового режиму.

Науковці переконані, що українці недостатньо цінують незалежність. Втім, без неї у держави немає шансу на самостійний розвиток.

“Нам потрібно звертатися до історії, порівнювати теперішнє з минулим. Іноді потрібно менше скиглити і більше працювати і розуміти, що безвихідних ситуацій немає. Ми можемо впливати на владу, можемо зробити успішною Україну. Потрібно усім нарешті відчути, що ми живемо у своїй державі, ми за неї відповідальні. Бо ніхто не прийде воювати за нас, бо в інших країн свої інтереси. І ніхто за нас не буде розбудовувати нашу країну, поки ми самі не зрозуміємо, які реформи нам потрібні. А технології виведення країни з економічної кризи є, і їх можливо впроваджувати, якщо є незалежність. Якщо не буде незалежності, то в нас нічого не буде. Ми просто будемо виконувати волю інших у своїй країні”, – каже доктор історичних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка Микола Бармак.

Додамо, цього року програму відзначення Незалежності України дещо змінили. Уряд ухвалив проведення урочистих заходів на Михайлівській та Софіївській площах, а не на Хрещатику та Майдані Незалежності. Урядовці вирішили надати святкуванню більше духовної складової.

Софія Романська