Сьогодні Тернопільщина відзначає 103-тю річницю Дня Соборності України. Традиційно зустрічаються делегації Хмельницької і Тернопільської областей.

Традиційний захід до Дня Соборності України відбувся на мосту річки Жердь, що межує між Лановецькою і Теофіпольською громадами. Там зібралися жителі цих населених пунктів, духовенство та представники влади.

“Соборність – це не лише слова про єдність. Це вміння українців з різних регіонів і різних релігій об’єднуватися заради спільної мети. Сьогодні ми вкотре нагадуємо собі, що акт Злуки став могутнім виявом волі українців до консолідації, свідченням їх самоідентифікації, становлення політичної нації. Це був реальний крок до об’єднання українських земель, який і сьогодні істотно впливає на національно-політичні процеси в Україні. День Соборності України – це нагадування про те, що сила нашої держави – в єдності українських земель», – каже історик Валерій Поліщук.

Додамо, з нагоди Дня Соборності урочистості відбуваються в усіх районах області. Основні події проходять у Гусятині. Делегації Хмельницької і Тернопільської областей зустрічаються на мості через річку Збруч.