7 автобусів для евакуації жителів Харкова відправили з Тернопільщини. Також їх завантажили продуктами для жителів областей, де ведуться бойові дії.

Загалом у нашому регіоні вже прийняли близько двадцяти тисяч людей з південно-східних областей, де тривають бойові дії. Як зазначила директорка Тернопільського центру соціальних служб Тетяна Горбоніс, до нашого краю приїжджають цілі родини з маленькими дітьми і домашніми тваринами.

«Тут у нас проходить реєстрація тих людей, які вже є у Тернополі, які потребують житла. Ми зразу їх переадресовуємо на ці вільні місця, де вони можуть безпечно і спокійно перебути певний час. До нас звертаються люди з різних областей, звертаються сім’ї з різними поколіннями, сім’ї складаються з батьків, старших, дітей. Багатодітні сім’ї в тому числі. Вони не забувають про своїх маленьких домашніх улюбленців. Станом на сьогодні область уже прийняла понад 12 тис. осіб з областей, де ведуться активні бойові дії. Тому, якщо у вас є можливість надати прихисток людям, звертайтеся за контактами гуманітарного штабу: 0 (63) 180 38 83, (0352) 52-90-00».

Учора вночі на Тернопільщині сформували колону із 7 автобусів, які виїхали на Харків для евакуації жителів. Автобуси завантажили продовольством для забезпечення тих областей, де ведуться бойові дії.