Близько 300 тис. продовольчих наборів відправила Тернопільщина на Східну Україну. У пакунках – макарони, тушонки, печиво, крупи, олія та цукор.

Волонтерська робота об’єднала літніх людей, молодь, дітей, працюючих осіб. Гуманітарні вантажі відправляють з нашого регіону майже щодня.

«Дуже багато продукції жертвують підприємці. Овочі привозять з різних громад області. Також отримуємо регулярно макарони, печиво, крупи, олію та цукор. Усе пакуємо та відправляємо гуманітарні вантажі в області, які продовжують тримати оборону. Там потреба в продуктах дуже велика, а це наша частинка до перемоги. Щодня сотні людей працюють, щоб наші громадяни, які залишаються в постраждалих від бойових дій областях, отримували їжу та інші необхідні речі», – зазначила волонтерка Анастасія Гук.

Додамо, продуктових пакунків, які готують наші волонтери, людям вистачає на декілька днів. На Тернопільщині вдалося організувати 4 лінії пакування, на яких десятки волонтерів, кожного дня, формують тисячі наборів.