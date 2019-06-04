У Тернопільській області триває призовна кампанія громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань України.

Впродовж квітня, травня та червня до армії буде відправлено 570 тернополян віком від 20 до 27 років. Весняно-літній призов, який завершиться 30 червня, в області уже виконано на 70 %. Про це повідомив начальник відділу комплектування і призову – заступник військового комісара Тернопільського облвійськкомату підполковник Петро Сирко. За його словами завдання виконуються планово, згідно графіку та без зривів.

– Уже понад 400 жителів області направлено на строкову військову службу до навчальних центрів, де вони опанують ази армійської справи і здобудуть військово-облікову спеціальність. У подальшому жоден зі строковиків не служитиме у районі проведення ООС у Луганській та Донецькій областях, а виконуватимуть завдання у пунктах постійної дислокації військових частин, які розташовані за сотні кілометрів від місця конфлікту, – наголосив підполковник Петро Сирко.

Весною-літом на строкову військову службу з Тернопілля призвуть юнаків 1992-1999 років народження, яким до дня відправки до армії виповнилося 20 років, і які не мають права на відстрочку або втратили його. Служитимуть хлопці 18 місяців, а особи з вищою освітою – 12 місяців.

Василь Лабай, спеціальний кореспондент Інформагентства Міноборони