Тернопільщина посіла друге місце у рейтингу областей із найвищими зарплатами у сфері АПК. За даними Держстату, середня зарплата працівників сільського господарства в області перевищила 12 тисяч гривень.

У третьому кварталі 2019 року аграрії Івано-Франківської області отримували найвищу середньомісячну заробітну плату — 12 767 грн, що на 22,6% вище аналогічного показника минулого року.

Про це з посиланням на дані Держстату пише Latifundist.com.

У ТОП-5 областей України, де зарплата в АПК у звітному періоді була найвищою увійшли:

Івано-Франківська область — 12 767 грн (+22,6%);

Тернопільська область — 12 345 грн (+37,3%);

Львівська область — 11 128 грн (+18,2%);

Вінницька область — 10 768 грн (+30,7%);

Луганська область — 10 653 грн (+39,6%).