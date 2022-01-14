Тернопільщина увійшла в хвилю епідемії Омікрону.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, далі домінуватиме саме цей штам коронавірусу. Він вражає більш молоду вікову групу та збільшує ризик повторного інфікування.

Омікрон зафіксований в обласному центрі, Тернопільському районі, а також у Теребовлі, Борщеві, Гусятині, Бережанах, Підволочиську та Чортківському районі. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, з 26 людей, у яких діагностували «Омікрон», четверо лікувалися у стаціонарах.

“Більшість людей, у яких діагностували Омікрон, все ж таки лікувалися амбулаторно, тобто у них не була важка форма. Четверо людей лікувалися в стаціонарах. Це двоє дітей віком 3 місяці та 1 рік та їхні матері. Результати епідемічного розслідування встановили, що троє інфікованих повернулися з-за кордону, зокрема із США, Польщі, Іспанії. Інші контактували з ними. Також серед хворих є 9 щеплених від коронавірусної інфекції. Попередньо, «Омікрон» у 2,9 рази більш інфекційний, ніж «Дельта». Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою». У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня”.

З словами лікарів, «Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом «Дельта». Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.