Тернопільщина увійшла до переліку регіонів України із значним поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Відтак область не може розпочати наступний етап виходу із карантину.

«Ми не відповідаємо за показником динаміки зростання, він повинен бути не більше десяти, а у нас більше двадцяти. Тому наша область належить до територій із значним поширенням коронавірусної інфекції. Втім, у нашій області показник завантаженості лікувальних закладів хворими на коронавірус складає 18%, отже він нижчий доведеного нам показника. ПЛР-тестування повинне бути не менше 24-ох, у нас більше 38-ми», – пояснила Оксана Чайчук.

За рішенням регіональної комісії з ТЕБ та НС, державні структури повинні дещо змінити розпорядок дня. Зокрема, виконавча влада працюватиме з восьмої години ранку, а надавачі соціальних послуг – з десятої. Держпродспоживслужба та поліція стежитиме за дотриманням маскового режиму та інших санітарних вимог. Роботу суб’єктів господарювання поки не зупиняють.

Софія Романська

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