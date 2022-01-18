Тернопільщина належить до регіонів із найвищим рівнем захворюваності на COVID-19.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України. Показник завантаженості ліжок з киснем в області складає 35%.

Сьогодні в області зареєстрували понад триста нових випадків захворювання на COVID-19. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, у краї спостерігається збільшення кількості інфікованих, а відтак і госпіталізацій у лікувальних закладах. Втім, показники захворюваності не перевищують меж “жовтої” зони. “У Тернопільській області третій день поспіль «жовтому» рівню епідбезпеки відповідають показники виявлення випадків інфікування, охоплення тестування, динаміки рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок киснем.

За останніми даними, коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 19,5%. Охоплення тестуванням в нашій області становить 1120 на 100 тис. населення. Ці показники впродовж трьох днів суттєво не змінюються, відтак, Тернопільcька область не виходить за межі «жовтої» карантинної зони”.

Лікарі наголошують: ризик смертності від COVID-19 серед невакцинованого населення більший, ніж у повністю вакцинованого, в 10 разів. Відтак жителів краю просять не нехтувати щепленням.