Від сьогодні Тернопільщина, як і вся Україна, переходить до “жовтої” зони карантину. У регіоні запроваджують ряд нових обмежень. Поліція, Держпродспоживслужба та муніципальна інспекція посилюють контроль за виконанням карантинних правил.

“Заклади освіти, заклади громадського харчування, фітнес-клуби, спортивні зали, розважальні центри, будуть працювати у тому випадку, якщо весь персонал буде щеплений на 80%. Це буде стосуватися і відвідувачів. Якщо відвідувачі не будуть мати сертифікатів про вакцинацію, даних про ПЛР-статус, то будуть певні обмеження — у закладах громадського харчування один відвідувач на чотири метри квадратних, у фітнес-залах — один відвідувач на 10 метрів квадратних. Розважальні заклади можуть бути заповненими на 50%. У тому випадку, якщо заклади матимуть рівень щеплення відвідувачів на 100%, ці нормативи застосовуватися не будуть”, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, за постановою Кабміну, «жовтий» рівень епіднебезпеки передбачає такі обмеження: заборону масових заходів за участю понад однієї людини на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залу понад дві третини місць; не більше чотирьох людей за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри; кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50 % місць у залі; спортивні зали та фітнес-центри за умови обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі.