23 вересня в усіх регіонах України, а зокрема і на Тернопільщині, буде діятиме «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення Державної комісії ТЕБ та НС. Це передбачає введення додаткових карантинних обмежень.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, епідемічна ситуація стрімко погіршується. Зокрема, більшає важких і летальних випадків. Як зазначила головна державна санітарна лікарка Оксана Чайчук, карантинні обмеження насамперед стосуватимуться невакцинованих людей. “Вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19 і держава забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно. Обмеження «жовтої» зони не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни».

Додамо, в умовах “жовтої” карантинної зони не зможуть очно працювати навчальні заклади, у яких вакциновано менше 80% працівників. Вчителям, як перейдуть на дистанційний формат, можуть знизити зарплати.