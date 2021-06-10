Тернопільщина, як і інші регіони України, перейшла до «зеленої» зони епідемічної небезпеки. В уряді обговорюють пом’якшення карантину.

Попри стабілізацію епідемічного процесу, масковий режим в області діятиме далі. Все ж ряд карантинних обмежень скасують.

«Відтепер можна проводити масові заходи без обмежень на свіжому повітрі. Є послаблення для закладів громадського харчування. Там за столиками може перебувати більше осіб, ніж четверо. Кінотеатри можуть бути заповненими до 50%. Щодо маскового режиму, то він діятиме далі. Необхідно одягати захисні маски або респіратори у громадських місцях. Ми досягли стабілізації епідемічної ситуації. Тут має значення колективний імунітет, а також кількість вакцинованих людей», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, “зелений” рівень встановлюється одночасно на всій території України, якщо, зокрема, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 методом ПЛР і з визначення антигену SARS-CoV-2 менше ніж 5%. Дозволено проведення масових заходів, у тому числі в розважальних закладах за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі. Обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення коронавірусу.