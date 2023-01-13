Вихідними і на початку наступного тижня Тернопільщина перебуватиме під впливом атлантичних повітряних мас.

За прогнозами синоптиків, у регіоні можливі дощі. А температура повітря коливатиметься від кількох градусів морозу до плюсових температурних показників.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 14 січня на Тернопільщині буде хмарно. Вночі можливі невеликі дощі. Вдень обійдеться без істотних опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Оголошено штормове попередження. До кінця доби 13 січня та вночі і вранці 14 січня збережеться туман видимістю 200 – 500 м, ожеледь. Вночі та вранці туман, ожеледь. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла. 15 січня теж буде хмарно, без істотних опадів. Температура продовж доби від 2° морозу до 3° тепла».

За попередніми прогнозами, загалом на Тернопільщині зберігатиметься тенденція до підвищення температурних показників.