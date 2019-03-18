Щорічно, як тільки зійде сніг і встановиться суха тепла погода все частіше до пожежно-рятувальної служби області надходять повідомлення про загорання сухої трави на господарських угіддях, уздовж транспортних магістралей і навіть на узбіччях практично у центрі міст та сіл.

17 березня пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільської області 17 разів залучались до ліквідації пожеж сухої трави.

07:33. В с. Більче-Золоте Борщівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано працівниками місцевої пожежної команди с. Більче-Золоте.

09:25. В м. Борщів на вул. В.Великого, 1б виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини.

09:24. В с. Біла Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

12:12. В м. Тернопіль на вул. Тарнавського, 23 виникла пожежа сухої трави на відкритій території (схил біля церкви), на площі 150 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

13:10. В м. Тернопіль на вул. Тарнавського, 27 виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 50 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

14:15. В с. Жовнівка Бережанського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 1,3 га. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

15:51. В с. Чабарівка Гусятинського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, внаслідок пожежі вогнем знищено суху траву на площі 1 га. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини.

16:34. В с. Свидова Чортківського району пожежа сухої трави, перекинулась на господарську будівлю. Вогнем знищено шиферне перекриття на площі 40 м.кв та пошкоджено стіни будівлі на площі 50 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано дану господарську будівлю.

17:46. В с. Кам’янки Підволочиського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 100 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.

18:06. В с. Городок Заліщицького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 4,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

18:29. В с. В. Кунинець Збаразького району виникла пожежа сухої трави та підстилки самосіву на відкритій території 100 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди с. Вишнівець.

18:48. Поблизу м. Монастириська району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

18:56. В с. Нагірянка Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівниками Улашківського лісового господарства.

19:35. В с. В. Бірки Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 300 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

19:47. В с. Острів Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 70 м.кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

19:39. В м. Хоростків Гусятинського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 21-го державного пожежно-рятувального поста.

20:30. В м. Чортків на вул. вул. Копичинецька виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 400 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Навесні, намагаючись навести лад на присадибних ділянках, горе-господарі спалюють суху траву, сміття, залишки торішнього листя. Полум’ям знищується родючий шар ґрунту, а продуктами горіння завдається непоправна шкода довкіллю, яка обчислюється не лише в гривнях. Разом з повітрям у легені вривається задушливий дим від спалюваного сміття, рослинних залишків, а разом з димом – різноманітні токсичні, шкідливі для здоров’я хімічні речовини, що виділяються в процесі горіння, зокрема сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів.

Тому людям варто замислитись на скільки небезпечним може стати розведене під час відпочинку на галявині багаття чи неконтрольоване спалювання сухої трави та сміття, особливо у весняний пожежонебезпечний період.

Спалюючи рослинні залишки, більшість громадян не усвідомлюють, що чинять протизаконно. Частина перша статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне спалювання рослинності або її залишків, опалого листя у парках, скверах, інших зелених насадженнях без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу.

Рятувальники закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки та відмовитись від спалювання сміття та рослинних залишків!