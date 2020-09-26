П’ять пожеж в екосистемах гасили рятувальники на Тернопільщині. Вогонь поширився на відкритих територіях через необережність і спалювання післяжнивних залишків.

У Лановецькому районі горіла суха трава на відкритій території, аналогічна пожежа сталася у Теребовлянському районі, – розповідає речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Їх ліквідували місцеві пожежно-рятувальні підрозділи.

«У селі Дорофіївка Підволочиського району – пожежа пожнивних залишків на відкритій території на площі орієнтовно 0,002 га., ліквідована черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини. У с. Стегниківці Тернопільського району – пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,004 га., ліквідована місцевою пожежною командою с. Шляхтинці, у с. Чернелів Руський Тернопільського району – пожежа пожнивних залишків на площі орієнтовно 0,05 га.».

За словами рятувальників, в осінній період пожеж в екосистемах більшає. Як наслідок – гинуть тварини та пошкоджуються ґрунти.

Софія Романська