Тернопільщина – у ТОП-5 областей, де встановлено найбільше СЕС у домогосподарствах

31/01/2019 Розмір тексту:

До цього переліку потрапили Дніпровська (882), Київська (838), Івано-Франківська (484), Кропивницька (469) області. На Тернопіллі у приватних домогосподарствах встановили 664 сонячних станцій.

Загалом в Україні, як повідомили в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України, сонячні панелі встановили 7,5 тис. домогосподарств.

«Ці родини інвестували 151 млн. євро у такі СЕС, загальна потужність яких – майже 160 МВт. Важливо, що більшу половину усіх СЕС, а саме – майже 4500 – інстальовано у 2018 році. Це вдвічі більше, ніж у 2017 році (1901 родина)», – поінформували у Держагентстві.

Додамо, такий стрімкий попит на сонячні панелі засвідчує, що у 2015 р. спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України розроблено та прийнято Верховною радою України ефективний Закон України № 514-VIII (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-19), завдяки якому:

– населення може встановлювати до 30 кВт СЕС та реалізовувати надлишок електроенергії за «зеленим» тарифом;

– домогосподарства заощаджують на рахунках за електроенергію;

– відкривається значний ринок використання сонячних панелей та з’являються можливості для встановлення заводів із виробництва такого обладнання.

Крім того, як пояснив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, законопроектом від 05.12.2018 № 8449-д (https://bit.ly/2G0bZM8), який готується до другого читання у Парламенті, передбачається можливість для домогосподарств встановлювати СЕС потужністю до 50 кВт.