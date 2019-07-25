Перемогу на парламентських виборах в одномандатному виборчому округу № 164 з центром в Збаражі здобув кандидат від «Слуги народу» Ігор Василів. Він випередив свободівця Михайла Головка з перевагою у 413 голосів.

Вже наступного дня після волевиявлення у соціальних мережах користувачі почали повідомляти про порушення законодавства під час виборів в ОВО № 164 та оприлюднили відповідні відеодокази. Як розповідає довірена особа кандидата у народні депутати від ВО «Свобода» Михайла Головка Ольга Глиняна, вона стала свідком того, як дві жінки вийшли з приміщення ОВК та пішли переписувати протоколи – спершу на коридор, а після ще й заховались в туалеті. Окрім цього, жінка оприлюднила відео, на якому видно, що протоколи переписують й в машині.

– Як довірена особа Михайла Головка я перебувала на окружній виборчій комісії в Збаражі. Помітила, як із приміщення з протоколом вийшло дві жінки та направились в коридор. Там вони почали його переписувати. Я, звісно, зробила зауваження, пояснила, що це порушення закону, та жінки не реагували. Потім двоє пішли в туалет й закрились там. Я стукала у двері, відповіді не було. Коли я побачила, що вони ручкою переписують протокол в туалеті, вирішила відзняти все на відео, – розповідає Ольга Глиняна.

Довірена особа Михайла Головка каже, що одразу повідомила про правопорушення працівника поліції. У свою чергу жінки виправдовувалися, що переписували протокол для себе.

– Поліція та окружна комісія мусить звернути увагу на таке свавілля, бо це – порушення законодавства. Ці протоколи мають право переписувати лише на дільниці в присутності голови, заступника та секретаря, а не біля приміщення ОВК, в машині, туалеті чи на вулиці,– додала Ольга Глиняна.

А протоколи все пишуться…164й округ. Збараж. Опубліковано Романом Напованцем Понеділок, 22 липня 2019 р.