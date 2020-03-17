За два місяці 2020 року через службу зайнятості Тернопільщини 2,4 тис. роботодавців шукали працівників на 6,9 тис. вакансій. Серед них 8% – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 18 тис. грн пропонували головному механіку і геологу, 17 тис. грн – електромеханіку, майже 16 тис. грн – водію тролейбуса, 14-15 тис. грн – оператору спеціальної самохідної транспортної машини та керуючому відділенням; 12-13 тис. грн готові платити головному інженеру і машиністу бульдозера (гірничі роботи). Майже 11 тис. грн на місяць пропонували за роботу електромонтажникам силових мереж та електроустаткування, монтерам колії, поліцейським, в’язальникам схемних джгутів, кабелів і шнурів та ін.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у торгівлі, в переробній промисловості та у транспортній галузі.

Найбільший попит мали: продавці, водії, трактористи, в’язальники джгутів, кухарі, швачки, перукарі, офіціанти, охоронники. Також пропонували місця праці менеджерам, бухгалтерам, артистам оркестру, інспекторам пенітенціарної системи, медсестрам. Залишається потреба у підсобниках, прибиральниках, контролерах енергонагляду та вантажниках.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях на 1 березня 2020 року становив 6029 грн.