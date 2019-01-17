Тернопільщина та Хмельниччина разом відсвяткують 100-річчя Акту Злуки

Відтак жителів двох сусідніх областей запрошують приєднатися до живого ланцюга єдності та разом символічно на середині мосту, прокладеному через річку Збруч, з’єднати блакитну та жовту стрічки в єдиний український прапор. Колони формуватимуть об 11:30.

На гостей дійства також чекатиме концертна програма, частування стравами польової кухні, театралізоване військово-історичне дійство – бій підрозділу війська УНР проти збройних відділів більшовицької Московії. Ці події відтворить ГО «Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять”» з міста Львова.

Нагадаємо, 22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західно-Українська Народна Республіка на Софійському майдані в Києві проголосили універсал про об’єднання. Саме ця історична подія утвердила прагнення українців жити в своїй незалежній та самодостатній країні. А починаючи з 1999 року 22 січня є Днем соборності України.