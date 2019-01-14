Тернопільщина святкує Щедрий вечір та Маланку

13/01/2019 Розмір тексту:

Сьогодні на Тернопільщині відзначають Щедрий вечір та День преподобної Меланії. У Кременці з цієї нагоди організували фестиваль колядок і щедрівок від місцевих творчих колективів під назвою «Різдвяні передзвони».

Упродовж дня 13-го січня у Кременці – святково та гамірно. Просто неба вокальні колективи разом із місцевими жителями виконували колядки та щедрівки, також виступали вертепи і танцювальні ансамблі. Розпочав святкову програму вокальний колектив із села Підлісці, далі естафету підхопив ансамбль з Білокриниці.

«Сьогодні, в переддень Нового року за григоріанським календарем, відвідавши один із дивовижних храмів старовинного Кременця, храм Чесного Хреста, який побудований в добрих українських традиціях, мав за честь привітати краян із Маланкою, та прийдешнім святом Василя на «Різдвяних передзвонах» Кременеччини. Це дійство є традиційним, та утверджує давні традиції святкування Різдва Христового та Нового року в Україні. Багато колективів із міста та району долучилися до цього дійства, благословляли Христа та віншували на хороший рік наших краян, – відзначив голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Окрім фестивалю колядок і щедрівок у Кременці організували Різдвяний ярмарок. Там пластова молодь продавала різноманітні солодощі, а виручені кошти вирішили спрямувати на розвиток організації.

Софія Романська