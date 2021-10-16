14 смертельних випадків від COVID-19 сталося на Тернопільщині учора. Також в області додалося 160 хворих.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, в епідситуації простежуються стрімкі негативні тенденції. Показники захворюваності наближаються до “червоної” епідемічної зони.

Найбільше хворих епідеміологи фіксують у Заліщиках. Негативні тенденції зберігаються у Борщеві, Гусятині та Зборові.

“В області показники захворюваності становлять 474 випадки на сто тисяч населення; Тернополі 496,7 при рекомендованому не вище 70. В цілому в області є території, які значно перевищують середньообласний показник. Найгірша ситуація у Заліщицькому районі — 759,1 випадків та сто тисяч населення. Цілий ряд територій мають показник — нижче 600, йдеться про Борщівський, Гусятинський, Зборівський райони. Дуже прикро, що цей показник постійно зростає. За останні 6 днів він зріс з 358 до 474. Наступною поганою ознакою є те, що ми періодично сягаємо коефіцієнта виявлення 20 на сто тисяч і вище. Це межа між “помаранчевою” і “червоною” зоною. І ми останніми днями коливаємося навколо цього показника”, – зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Додамо, за учорашнім рішенням МОЗ до “червоної” епідемічної зони переходить чотири регіони України: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області. У «червоній» зоні заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ та інших розважальних закладів; закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл; непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів; проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів ігрових видів спорту без глядачів; робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.