Тернопільщина стоїть на порозі ще однієї епідемії

На Тернопільщині більшає хворих на грип і ГРВІ. Це ускладнює і без цього непросту епідемічну ситуацію в регіоні. Значні ризики для людей з ослабленим імунітетом.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 276,2 випадки на 100 тисяч населення, що становить 94,5% до розрахункового показника визначення початку епідемії: 292,2 випадки на 100 тис. населення.

«Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 43%, школярів – 56,9% від усіх захворілих дітей. Зниження захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 3,2%, серед дітей шкільного віку – 4,8%. Госпіталізовано за звітний тиждень 28 осіб, із них 10 дітей (35,7%). Кількість госпіталізованих зросла на 7,7% (госпіталізовано 26 осіб)».

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в сезоні 2020-2021 років циркулюватиме чотири віруси грипу. Основним заходом специфічної профілактики залишається вакцинація.