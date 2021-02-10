Епідемія грипу та ГРВІ насувається на Тернопільщину. Наразі показники захворюваності в області наближаються до порогових. За минулий тиждень кількість хворих збільшилася майже на 20%.

Поки що захворюваність на грип і ГРВІ в області відповідає середньому показнику, який характерний для лютого, – кажуть в обласному лабораторному центрі. Втім, на Тернопільщині простежуються тенденції щодо збільшення кількості хворих. Минулого тижня грип і ГРВІ діагностували майже у трьох тисяч жителів краю.

«Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 268,5 випадків на 100 тисяч населення, що становить 91,9% до розрахункового показника визначення початку епідемії: 292,2 випадки на 100 тис. населення. За останній тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 19%: 2780 випадків проти 2331. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 35,4%. Госпіталізовано за тиждень 178 осіб, із них 21 дитина».

Медики наголошують: основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. Поки що в області щеплено 3425 осіб, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.