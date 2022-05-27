Понад 20 тис. продуктових наборів щодня відправляють волонтери з Тернопільщини на Східну та Південну Україну. Долучаються до пакування продуктів працівники державних установ та громадських організацій.

У пакунках – найбільш необхідні продукти, а також речі першої необхідності. Підтримують ініціативу підприємці та інші небайдужі люди.

«Наша область є надійним тиловим регіоном. Ми продовжуємо відправляти продуктові набори на Харківщину. Частину ми відправили готової продукції на Дніпропетровщину. Цей регіон став логістичним центром, який може по Східній і Південній Україні роздавати ці набори. Ми дійшли до 20 тис. наборів у день, які ми формуємо та відправляємо. Дякуємо всім волонтерам, всім працівникам державних установ, які були задіяні під час цього. Формування продуктових наборів відбувалося безкоштовно. Це була волонтерська діяльність людей», – зазначив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Додамо, українська діаспора з Іспанії передала два автомобілі швидкої допомоги. Їх також використовуватимуть на територіях бойових дій.