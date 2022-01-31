Штам коронавірусу Омікрон виявлено у 20 областях України. За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих», – зауважив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

У міністерстві зазначають, що такий значний приріст нових випадків захворювань пов’язаний із стрімким поширенням на території України варіанту Омікрон коронавірусу SARS-CoV-2.

“Штам Омікрон виявлено вже у 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Києві”, – йдеться у повідомленні.

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За даними МОЗ, Україна на сьогодні знаходиться на 46-му місці серед 54 територій європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Найбільше зросла кількість випадків на території Житомирської області – удвічі. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня та опинилася на червоному рівні епіднебезпеки, на минулому тижні мала значно нижчий приріст у +35,6%.

З огляду на ці дані міністерство закликає українців захистити своє здоров’я, зробивши щеплення проти коронавірусу. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 31 січня в Україні підтверджено 4 064 495 випадків COVID-19, з них за останню добу – 22 026.