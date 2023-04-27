Тернопільщина – серед лідерів за кількістю чоловіків, котрі виїхали за кордон і “забули” повернутися

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 96 442 чоловіків отримали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон через систему “Шлях”. Успішно скористалися дозволом 66 474 особи, з яких 9373 не повернулися до України.

Про це зазначили у попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання гуманітарної та іншої допомоги, повідомляють Букви.

Так, із загальної кількості 96 442 чоловіків успішно скористалися наданим дозволом на виїзд за кордон 66 374 особи.

Окремо слід звернути увагу, що кількість осіб, яким було надано дозвіл на виїзд з України, але вони не скористалися таким правом, становить 30 068 чоловіків. Окрім цього, 3178 осіб при перетині державного кордону не випустили службові особи Державної прикордонної служби України через непідтвердження мети виїзду.

У звіті наголосили, що також є велика кількість чоловіків призовного віку, які після спливу термінів перебування за кордоном не повернулися в Україну. Кількість таких осіб становить 9373 особи – 11,17 % загальної кількості.

Найбільше таких випадків у Харківській, Тернопільській та Волинській областях.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради рекомендувала встановити заборону на виїзд військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України та винятки для неї на рівні закону, а не постанови Кабінету Міністрів.

Зауважимо, раніше на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.