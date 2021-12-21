Для виявлення випадків зараження штамом «Омікрон» на Тернопільщині уже придбали тест-системи.

Про це повідомила на прес-конференції директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Їх застосовуватимуть у разі підозри.

18 грудня в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено перший в країні випадок зараження коронавірусом штаму “Омікрон”. Як зазначила Ольга Ярмоленко, пацієнт, інфікований цим штамом коронавірусу, повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів, де мав контакт із хворими на COVID-19. Наразі він продовжує перебувати на лікуванні. Для виявлення випадків зараження коронавірусом штаму «Омікрон» на Тернопільщині уже придбали тест-системи».

Додамо, наразі ситуація із захворюванням на COVID-19 в області стабілізувалася. Попередньої доби у краї зафіксували 98 нових випадків коронавірусної хвороби. Нині продовжує хворіти 4244 людини.