Пік весняної хвилі COVID-19 позаду.

Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Відтак регіон поки що уник запровадження «червоної» зони.

У Тернополі й області знизилася захворюваність серед дітей. Учням дозволили поступово повертатися до занять у школах. Також поменшало хворих серед групи ризику. «Як і вся Україна, Тернопіль і Тернопільська область пройшли максимальний рівень захворюваності, який ми спостерігали протягом певного періоду. Сьогоднішні рівні захворюваності в щоденному режимі майже удвічі нижчі від того піку, який ми мали – майже вісімсот випадків за добу. І місто Тернопіль, і область в цілому на сьогодні уникнули загрози червоної зони. У нас зменшився тижневий відсоток підвищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ та COVID-19. Минулого разу ми говорили про підвищення у 2,1, сьогодні це підвищення складає 83 відсотки при гранично допустимому не більше ста. Тобто ми не перевищуємо рекомендований рівень», – зазначив Володимир Паничев на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Сьогодні в області виявили майже півтисячі нових випадків коронавірусу. Відтак епідеміологи закликають стежити за дотриманням карантину, щоб уникнути повернення негативних тенденцій.