На Тернопільщині завершили курс щеплення лише 33% жителів краю. У департаменті охорони здоров’я області пояснюють низькі темпи щеплення недостатньою обізнаністю населення, а також антивакцинальними настроями.

Серед людей пенсійного віку рівень щеплення сягає лише 27%. А в окремих громадах вакциновано лише 20% людей зі старшої вікової категорії.

“Велика увага приділяється вакцинації населення 60 плюс. Даний показник у Тернопільській області є не найкращим, середнім по Україні. Вакциновано у даній категорії людей 27%. Такі територіальні громади як Борщівська, Заводська, Скала-Подільська, Зборівська, Золотопотітська — тут вакциновано менше 20% людей з цієї вікової категорії. Серед проблем — недостатня обізнаність населення щодо вакцинації, недостатня комунікація медиків на місцях, не проводиться агітаційна кампанії зі сторони органів місцевої влади. Є громади, у яких представники адміністрації вакциновані на 2%. Наше завдання — проводити вдень 9600 щеплень, ми проводимо — 1300 щеплень. Це недостатньо. Незадовільні в нас і тижневі показники. В країні ми займаємо 9-10 місце за кількістю щеплень”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, в області працює 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплення. Вони розташовані у різних об’єднаних територіальних громадах.