Тернопільщина прощається із захисником, котрий загинув ще в травні минулого року

Сьогодні, 20 серпня, у Козовій відбудеться церемонія поховання захисника Володимира Ганкевича.

Чоловік був водієм кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Загинув ще 17 травня 2023 року, відбиваючи напад на позиції українських військових у районі населеного пункту Масютівка Куп’янського району Харківської області.

Трагічну звістку повідомили у Підгаєцькій міській раді.

“Він залишився вірним присязі та служінню українському народові, виявивши надзвичайну стійкість і мужність, – ідеться у зверненні міської ради. – Щиро співчуваємо родині та близьким Володимира. Нехай Господь упокоїть його душу, а ми збережемо в серцях пам’ять про його самопожертву і героїзм”.