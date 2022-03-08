Сьогодні в останню дорогу на Тернопільщині проводять Героя України Романа Стецюка – вбитого окупантами 5 березня поблизу Сєвєродонецька на Луганщині.

Романові Стецюку було 24 роки. Він родом із села Заруддя Збаразької громади, пишуть Тернополяни. Грав за футбольні команди “ДСО Поділля”, “Козова та “Говерла”.

Тіло загиблого бійця Романа Стецюка 7 березня, тернополяни зустріли на колінах.

Мужній воїн, Герой України віддав своє молоде життя за перемогу України, захищаючи рідну землю, дорогих людей, свою країну від нанависного і підлого ворога.

Поховають Романа Стецюка на Микулинецькому цвинтарі в Тернополі.

Фото Т1 Новини