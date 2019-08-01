Середня зарплата в Україні в літній період сягнула 10700 гривень, – повідомляє Мінфін. Показник Тернопільщини станом на цей період – 8600 грн. Це третя позиція з кінця в рейтингу областей. Наразі позаду тільки Чернігівщина та Кіровоградщина.

Тернопільщина – сільськогосподарський регіон. Відтак основні підприємства, які витягують область, агропромислові. Як повідомила директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА Галина Воляник, нині в регіоні розвивається сільськогосподарська кооперація.

«В області вже діє 105 кооперативів, з яких 25 створено у I півріччі цього року. Позитивна динаміка спостерігається в аграрному комплексі області. Впродовж січня-червня 2019 року виробництво продукції у галузі рослинництва зросло на 2%. У галузі тваринництва — на 2,6%. В результаті налагодження бізнес-клімату, в області зареєстровано 2804 фізичні особи-підприємці та 294 юридичні особи, що на 772 та 32 особи більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні-травні 2019 року склала 7662 грн і зросла на 21%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року».

На ринку праці в області далі спостерігається значний дисбаланс. Місцеві роботодавці потребують робітників, натомість великий надлишок у спеціалістах з вищою освітою. Щодо оплати праці, то у робітничій галузі вона часто вища, ніж у так званої інтелігенції.

Софія Романська